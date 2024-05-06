وسيم السيسي يطالب بالاحتفال بعيد السنة المصرية في 18 يوليو.. فيديو

هنأ الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، جميع المصريين بيوم شم النسيم، قائلاً: «كل عام والجميع بألف خير».

وأضاف وسيم السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قسمت السنة إلى 3 فصول، فصل الفيضان، وبذر البذور وفصل الحصاد أو الربيع.

أول دولة احتفلت بشم النسيم



وأوضح أن مصر أول دولة قامت بالاحتفال بعيد شم النسيم في 4241 قبل الميلاد، مطالبا بأن يكون هناك احتفالا بعيد رأس السنة المصرية في 18 يوليو مثلما يكون في عيد شم النسيم، لأن هذا التاريخ هو تقويم قائم على الفلك والعلوم وغير قائم على الميلاد، وهذا الشيء لا علاقة له برأس السنة القبطية.



وعن احتفال القدماء المصريين بعيد شم النسيم، قال وسيم السيسي: هات بيضة واكتب عليها أمنيتك في السنة الجديدة ثم قم بخبطها في بيضة أخرى، إذا انكسرت البيضة الأخرى فأمنيتك ستحقق هذه السنة، وإذا انكسرت البيضة التي مكتوب عليها الأمنية؛ فإن أمنيتك ستتأجل للسنة المقبلة.

وتوافد آلاف المواطنين من مراكز دسوق وفوة ومطوبس بكفر الشيخ والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الابراهيمى وكورنيش النيل والرحلات النيلية وحديقة الحيوان والملاهي، ومركز التنمية الشبابية بالاستاد الرياضى، بدسوق، وحديقة العائلات بفوه وقناطر مطوبس والرحلات النيلية بكورنيش النيل.. لقضاء إجازة شم النسيم، وقد واصلت أجهزة الوحدات المحلية لمراكز دسوق فوه ومطوبس رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس لاستقبال الزوار لقضاء إجازة شم النسيم، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

ويقضي الآلاف من الأهالي الاحتفال بشم النسيم، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق وفوه ومطوبس الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه والاستمتاع بقضاء إجازة شم النسيم علي ضفاف نهر النيل.