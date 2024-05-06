خبير سياسي فلسطيني: مصر تواصل الجهود لعدم الاجتياح الكامل لـ رفح (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تواصل الجهود حتى اللحظة لتطويق الأحداث وعدم الانتقال إلى حالة الاجتياح الكامل لمدينة رفح الفلسطينية.



وأضاف "الحرازين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "القاهرة الإخبارية"مساء اليوم الإثنين، إنّ ما يجري هذا اليوم وما جرى خلال الأشهر الماضية هي حرب الإبادة التي استمرت فيها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وتابع "مجلس وزراء حكومة الاحتلال بأكمله يوافق على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والصورة الذهنية الراسخة في أذهان الإسرائيليين مواطنين وسياسيين بأن النصر لن يكتمل ولن يتم تحقيق الأهداف إلا بعد دخول مدينة رفح الفلسطينية".

إسرائيل مصممة على منطقة رفح

وأردف أستاذ العلوم السياسية: "أصبحنا ندرك منذ فترة طويلة بأن إسرائيل مصممة على منطقة رفح، ولكن المحاولات كانت تجري من أجل حثها ومنعها من الإقدام على هذه العملية التي ستكون مجزرة كبرى بحق المدنيين الأبرياء".



وأكد، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن المغامرة التي حدثت في قطاع غزة قبل 7 أشهر، إذ استغلها نتنياهو والحكومة الإسرائيلي في تنفيذ المخطط المتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسريا.

رغم إعلان حركة حماس قبل دقائق موافقتها على مقترح الوسطاء، لوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.

ونشر صورة له مع عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه "إسرائيل" حتى الأن.



وقالت مصادر في "إسرائيل"، إن حماس وافقت فعليا على اقتراح مصري مخفف وغير مقبول "لإسرائيل" .

وكانت أعلنت حركة حماس، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار