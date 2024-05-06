وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة علي منافذ الخدمة الطبية بأبوتشت وفرشوط

أجري الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين جولة موسعة بعدد من الوحدات الصحية بمركز أبوتشت وفرشوط ، وذلك للوقوف علي جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

رافقه الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني والدكتور علي نورالدين مدير الإدارة الصحية بأبوتشت وفريق الإشراف بالإدارة.

حيث راجع تواجد الفرق الطبية وتوافر أرصدة كافية من الأمصال والطعوم ومستلزمات الطوارئ بالوحدات الصحية وخلال زيارته بأبوتشت تابع التردد بالوحدات وتقديمهم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة للمترددين علي تلك المنافذ وجاهزية تلك الوحدات لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة وإستمرت جولة الدكتور محمد بتفقد مستشفي فرشوط المركزي، حيث تابع الخدمات الطبية بأقسام المستشفي وتذاكر الدخول للمرضي بالأقسام ، توافر أعداد كافية من الفرق الطبية النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الأجازات.

كما تأكد وكيل وزارة الصحة وفقاً لبيان المديرية، خلال الزيارة من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات مناسبة ورصيد كافي من أدوية ومستلزمات الطوارئ وخلال زيارته لمستشفي فرشوط المركزي والتي رافقه فيها الدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي، تأكد سيادته من توافر الأمصال اللازمة الخاصة بحالات التسمم الغذائي وتوافر مخزون ءامن من تلك الأدوية، مشدداً بسرعة التعامل مع أي حالات إشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها.

هذا ودعا الدكتور محمد بدران المواطنين بضرورة التباعد الإجتماعي في المناسبات وتناول الوجبات الصحية والغذائية موثوقة المصدر والتوجه إلي أقرب مستشفي حال الشعور بأي أعراض صحية طارئة.

تأتي تلك الزيارة الموسعة تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالمتابعة الدورية والمكثفة لكافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة .

من ناحية أخرى أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف ومصنع الأعلاف، رافقه خلال الجولة محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وثابت إبراهيم ثابت مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية.

حيث أستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحى، والتي تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة .

وشدد محافظ قنا خلال الجولة علي أهمية المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500، تنتج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

كما تابع سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها، خاصه مع قرب عيد الاضحى المبارك.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد الصوبات الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمصنع العلف بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والمقام على مساحة ٥ افدنه وتم رفع كفاءته وتزويده بمعدات جديدة لتوفير الكميات اللازمة من العلف لمزارع المحافظة، مؤكدا ان العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.

وشدد محافظ قنا علي مسئولي تشغيل المصنع بضرورة الحفاظ على معدات التشغيل وعمل الصيانة الدورية لها، لتوفير أعلاف ذات جودة متميزة لمشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التابعة للمحافظة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.