العربية للتنمية الإدارية: منتدى المائدة المستديرة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، عقد منتدى المائدة المستديرة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية، وذلك خلال الفترة من 22-24 مايو ، باسطنبول - تركيا .



يهدف المنتدى إلى مناقشة التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للحوكمة.

وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرقمية، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتحسين إدارة البيانات وتمكين المشاركة المجتمعية، التعرف على آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي، مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة الرقمية.



وسيتناول المنتدى عدة محاور من بينها، دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات، آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي وتحسين نزاهة الحكومة، تحقيق التوازن بين الحكومة الرقمية وحماية الخصوصية وحقوق الأفراد.



يشارك بالمنتدى عدد من أصحاب التخصص والخبرات من وكلاء الوزارات، المسؤولون عن إدارات تكنولوجيـا المعلومـات والتحـول الرقمـي، موظفو خدمات القطاعات الحكومية، مديرو العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، المشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات.