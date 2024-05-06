المقاومة العراقية تنشر مشاهد لحظة تدمير قاعدة إسرائيلية جوية في إيلات

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاق طيران مسيّر اتجاه قاعدة جوية عسكرية في إيلات “ أم الرشراش” بالأراضي المحتلة .

مقتل جندي رابع في القصف القسامي على موقع كرم أبو سالم العسكري

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الإثنين بمقتل جندي صهيوني رابع، جراء سقوط رشقة صاروخية على موقع عسكري بـ "غلاف غزة" شرق مدينة رفح أمس.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني أمس إن ثلاثة جنود قتلوا في "غلاف غزة"، في إشارة إلى القصف الصاروخي الذين استهدف موقع كرم أبو سالم العسكري، فيما أعلن صباح اليوم عن مقتل الجندي الرابع.

يُذكر أن مستشفى سوروكا الصهيوني أعلن أمس عن استقبال 10 جنود صهاينة وصلوا من موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 في حالة طفيفة.

وبذلك يرتفع عدد ضباط وجنود العدو منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، بحسب اعتراف العدو إلى 612 قتيلاً.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء الأحد، إنه "سمح بنشر أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية "فالخود"، التابعة لكتيبة "شاكيد"، والرقيب تل شافيت".