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الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر جميع الأطراف من اجتياح رفح الفلسطينية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “إسرائيل تنسف مفاوضات وقف الحرب”.

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تحذر جميع الأطراف من اجتياح رفح الفلسطينية

عبدالسند يمامة: إسرائيل تواصل جرائمها وتخترق كل المواثيق الدولية 

"القاهرة" تطالب "تل أبيب" بضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد 

إجلاء 100 ألف فلسطيني إلى خان يونس والمواصي 

نقل مصابي الحرب لمستشفيات شمال سيناء ودخول المساعدات إلى غزة 

اتحاد القبائل العربية: نحذر من خطورة الاجتياح الإسرائيلي 

نرفض كل الأساليب الهمجية لإجبار الفلسطينيين على التهجير 

عبدالسند يمامة: إسرائيل تواصل جرائمها وتخترق كل المواثيق الدولية 

استمرار عبور الأفراد والشاحنات من وإلى القطاع بمعبر رفح 

الجريدة الورقية