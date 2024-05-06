غدا.. المتهم بهتك عرض الطفلة السوادنية وقتلها أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين، محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس، وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ومكنتش مركز والشيطان قالي دي مش هتعرف تتكلم.



وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ 12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر العب معها ثم اختمر في ذهنه تفريغ الشهوه فيها ومش هتعرف تتكلم واسبها.

وواصل: "نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض وحاولت تفريغ الشهوه فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها خوفا من فضح الأمر لكنها ماتت في إيدي" بدون قصد مني.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليها كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا»

كما استمعت النيابة لأقوال حارس العقار الذي تقطن به طفلة مدينة نصر مع أسرتها والذي كشف عن هوية المتهم الذي تردد على العقار في توقيت معاصر مع توقيت اختفاء طفلة مدينة نصر جانيت.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصربلاغ بالعثور على جثة طفلة 10 اشهر في حديقة بمدينة نصر وتبين من التحريات أن والدة الطفلة المجني عليها- سودانية مقيمة بالقاهرة- قدمت بلاغ للأجهزة الأمنية أفادت فيه اختفاء طفلتها، بعد تركها باب شقتها مفتوحًا، وذهبت لشراء احتياجات ومستلزمات المنزل، إلا أنها عقب عودتها من الخارج لم تجد طفلتها فحررت محضرا بتغيبها، وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وكشف رجال مباحث مدينة نصر لغز الجريمة وتمكنوا من العثور على جثة الرضيعة المجني عليها ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة وتبين أن الطفلة تعرضت للاعتداء مما أدي إلي وفاتها

وبالتحريات والبحث وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا في مطعم كشري، تعدي علي الطفلة داخل حديقة عامة في مدينة نصر وتخلص منها بقتلها بعد ارتكاب جريمته، وتركها في الحديقة جثة هامدة, وفر هاربًا.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.