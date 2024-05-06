هل يكسر كريستيانو رونالدو رقم حمدالله التاريخي؟

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي على أعتاب تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله في دوري روشن.

ويعتبر عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة أكثر لاعب تسجيلاً بدوري المحترفين بموسم واحد حين سجل بقميص النصر في موسم 18/19، 34 هدفاً.

ويمتلك كريستيانو رونالدو، 31 هدفاً ويتبقى له 4 مباريات مع النصر خلال الموسم الجاري، ويتبقى لفريق النصر 4 مباريات في الدوري السعودي أمام فرق الأخدو والهلال والرياض والاتحاد.

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أهدف النصر على الوحدة كريستيانو رونالدو "هاتريك" و ساديو ماني و أوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 74 ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ويتبقى للأزرق مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.