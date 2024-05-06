كشف حصاد إنجازات معهد أمراض العيون خلال عام

أعلن معهد أمراض العيون، برئاسة الدكتور مصطفى صلاح، كشف حصاد إنجازاته خلال العام الماضي حتى شهر أبريل 2024.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معهد أمراض العيون يهدف إلى مكافحة أمراض العيون، وتقديم خدمة طبية على مستوى مُتقدم يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن معهد أمراض العيون يعد من المعاهد البحثية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط ذات الخبرة العملية العريقة في مجال مكافحة أمراض العيون.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تزايد عدد المرضى المُستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها معهد أمراض العيون يؤكد جدارته في خدمة المرضى، ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لتلبية احتياجات المُجتمع المصري في جميع المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة.

إنجازات معهد أمراض العيون

وأوضح الدكتور مصطفى صلاح رئيس معهد أمراض العيون، أن معهد أمراض العيون قام بتجديد بروتوكول التعاون بين معهد بحوث أمراض العيون وكلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو، كما نفذ المعهد العديد من المشروعات البحثية ومن أهمها مشروع استخدام الاكسوزومات المُشتقة من الخلايا الجذعية كإستراتيجية لعلاج بعض أمراض العيون، ومشروع تطبيق الخلايا الجذعية في علاج اعتلال الشبكية السكري في النوع الأول من النموذج السكري.

كما شارك معهد أمراض العيون في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون، فضلًا عن توقيع شراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية بالخارج والداخل، وكذلك استقبل المعهد العديد من الخبراء الأجانب من عدة دول، كما نظم المعهد المؤتمر الدولي السنوي في دورته السادسة عشر تحت عنوان "الإتجاهات الحالية والابتكارات في ممارسة طب العيون"، وناقش المؤتمر كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات العيون، فضلًا عن تدريب بعض الأطباء من خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه وذلك في التخصصات الدقيقة في مجال الطب والجراحة، وتدريب الأطباء المُتخصصين في الطب وجراحة العين وفق برنامج الزمالة المصرية.

وفي إطار اهتمام معهد أمراض العيون بالنشر الدولى، فقد تم نشر (50) ورقة علمية على المستوى الدولي، كما عقد المعهد (43) دورة تدريبية بحضور 1218 مُتدربًا، بالإضافة الى عقد (12) دورة تدريبية بحضور 828 مُتدربًا، فضلًا عن تنظيم العديد من القوافل الطبية، وقد تم الكشف على ما يقرب من 2000 مواطن في كل قافلة، مع عمل ما يقرب من 200 جراحة بدون مقابل.

واستقبلت العيادات العامة خلال العام الماضي وحتى أبريل الجاري (31459) مواطنًا، واستقبلت العيادات التخصصية (70674) مواطنًا، وبلغت الفحوصات التشخيصية (12581)، وعدد اختبارات التحاليل (4180) اختبارًا، وبلغ عدد المرضى الداخلي (6898) مريضًا، وتم إجراء (7955) عملية.