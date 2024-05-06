تكثيف أعمال الرش بحدائق ومتنزهات الدقهلية لمقاومة البعوض

قامت الادارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة وادارة مكافحة ناقلات الأمراض بالدقهلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات بالاضافة للمكافحة الارضية لآماكن توالد البعوض وفقاً لخطة موضوعة مسبقاً لمنع والحد من انتشار الأمراض وضرورة ازالة القمامه والرش بعد جمع القمامة بجميع المراكز وكذلك رش البرك والمستنقعات مع ضرورة إزاله المياه الراكدة.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش باجهزة الضباب الحراري لتقليل كثافة البعوض والذباب كما تقوم بعمل المكافحة الرضية للاماكن الايجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالاجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف اماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.و اشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم الرش الكنائس والحدائق والمتنزهات حسب خطه موضوعه والاماكن الحيويه بمدينة المنصورة

وأوضح " مكين " ان صحة الدقهلية لا تألوا جهدا فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الامراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين.

وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب وبناء على تعليمات الدكتور خالد عيد الغفار وزير الصحة وفي اطار الاستعدادات لعيد القيامه المجيد وعيد شم النسيم .