الحدائق والمتنزهات العامة ببنى سويف تستقبل احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم

فتحت محافظة بني سويف "اليوم الاثنين" الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامناً مع احتفالات أعياد شم النسيم ، والتي تشهد اقبالا من المواطنين متزايدا منذ الصباح الباكر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة .

هذا وقد وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، برفع درجة الإستعدادات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائية إستعداداً لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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