بباقات الورود .. الإسماعيلية تستقبل زائريها احتفالا بأعياد شم النسيم

استقبلت محافظة الإسماعيلية الزائرين القادمين من المحافظات المختلفة لقضاء عطلة شم النسيم بباقات الزهور والورود تم توزيعها على الحافلات والسيارات بمداخل الإسماعيلية وعلى الشواطيء العامة .

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري داخل المتنزهات والحدائق والشواطيء لتقديم الدعم الطبي للمترددين على الأماكن المفتوحة.

ولليوم الثالث على التوالي تنتشر العيادات المتنقلة بمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات تزامناً مع إحتفالات الربيع وعيد القيامة حيث قامت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الاسماعيلية بالانتشار المكثف للعيادات المتنقله ، بمحيط الكنائس والشواطئ والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات .

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بأنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية على توزيع انتشار الفرق الطبية بأماكن التجمعات بحسب خطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد لمحافظة الإسماعيلية والتى بدأت من الجمعه الثالث من مايو وحتى انتهاء فتره الأعياد ،لتقديم الخدمة الطبية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ويسود اليوم الاثنين على الأجواء بالإسماعيلية طقس معتدل في الساعات الأولى من النهار .مائل للبرودة ليلاً

حيث تنشط الرياح بسرعة ٣٤ كم/ س بما يضفي أجواء ربيعية على الطقس .وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين العظمى ٢٩° والصغرى ١٧ درجة مئوية.

وشهدت شواطيء الاسماعيلية وفايد وتوابعها صباح اليوم اقبالا ما بين متوسطا لفوق المتوسط من الزائرين والمواطنين لقضاء عطلة شم النسيم .

ويقول مواطنوان أن الإقبال من المنتظر أن يتزايد في الخامسة مساءا لارتباط المواطنين بالمتابعه الدراسية مع أبنائهم حيث تنطلق بعد غدا الأربعاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمدارس الإسماعيلية.

وإنتشرت أجهزة الأمن في أماكن التجمعات وفي الطرق المؤدية للشواطيء بمدينتي الإسماعيلية وفايد صباح اليوم لإستقبال الزائرين المستقلين الحافلات والسيارات القادمة من خارج المحافظة .

و شهد طريق عمارة السياحي والمتاخم للشواطيء والأندية المطلة على بحيرة التمساح تزاحم مروري مع وصول حافلات الى الشواطيء ولم تتعدى نسبة الإشغال ال ٥٠% حتى ظهر اليوم وأرجع مواطنون ذلك لإنشغال الأهالي بقرب موسم الإمتحانات والظروف الإقتصادية

وأكد أن الشاطيء تم تزويده بفرق الإنقاذوالغطس وتم زيادة أعداد المقاعد والمظلات لمواجهة الإقبال .

وشهدت حدائق الملاحة ومنطقة الغابة بالإسماعيلية إقبالاً محدودا مع ساعات الظهيرة وإرتفاع درجات الحرارة نسبيا .وإنتشر الباعة الجائلون في أرجاء الحدائق والمتنزهات .

وكانت شواطيء الاسماعيلية اعلنت رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال المصطافين خلال إجازة أعياد الربيع وشم النسيم الاسبوع المقبل للاستمتاع بشواطيء المحافظة المطلة على بحيرة التمساح وقناة السويس والبحيرات المرة.

وقال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ان هناك لجان من المحافظة تم تشكيلها ضمت ممثلين من إدارات السياحة والمتابعة والشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة حالة الشواطئ استعداداً لحلول فصل الصيف ،للتأكد من اجراءات المحافظة على سلامة المصطافين وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بالشواطئ.

وفي مركز ومدينة فايد المطلة شواطئها على البحيرات المرة قامت لجنة من المحافظة لمتابعة الاستعدادات بشواطئ (التعاون ,الفيروز ,الملاحة , فايد الجديد,الزهور , الفنار , الفردوس , اللوتس , النزهة)وقد تخلل المرور عمل لقاءات مع مسئولى الشواطئ والتأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة للمصطافين.والتنبيه على توافر عمال داخل الاندية لمساعدة كبار السن وقادرون بإختلاف فى نزولهم على الشواطئ