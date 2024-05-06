توريد 124 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الإثنين 124402 طناً و 173 كيلو جراماً من محصول القمح ، لموسم حصاد 2024 ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً ، بجميع مراكز ومدن المحافظة .

مشدداً المحافظ ، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وجه المحافظ مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح ، وتوريده وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات ، مؤكداً ، انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح ، من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً ، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع ، والهناجر ، والشون ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد اعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 ، الإثنين 15 إبريل الماضي ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

واكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتي ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضي نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى .