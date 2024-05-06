رئيس قطاع الشئون الثقافية بالتعليم العالي يشارك في قداس عيد القيامة بالكويت

شارك الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمناسبة زيارته لدولة الكويت حاليًا، في قداس عيد القيامة المجيد بالكنسية المصرية بالكويت.

ورافق رئيس قطاع الشئون الثقافية، محمد عبدالنبي مدير المكتب الثقافي المصري بدولة الكويت، على هامش زيارته لدولة الكويت نيابةً عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تهنئة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

شريف صالح في قداس عيد القيامة المجيد

وقدم رئيس قطاع الشئون الثقافية التهنئة لنيافة القمص بيجول والأنبا بيشوي وشعب الكنيسة وأبناء الجالية المصرية بالكويت بمناسبة عيد القيامة.

وألقت المستشارة نورا عبدالهادي نائب السفير المصري بدولة الكويت، كلمة أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت نيابة عنه.

وأعربت نائب السفير المصري في دولة الكويت في الكلمة عن سعادتها بالاحتفال سويًا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما نقلت تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجميع الأخوة الأخوات الأقباط من أبناء مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي قد تقدموا بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتمنوا دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء .