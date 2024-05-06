طفل يمزق جسد طالب بسلاح أبيض بسبب "وصلة هزار" بالمنشآه

استقبل مستشفى المنشاه المركزي طالب في الثامنة عشرةمن عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيسر وآخر بالذراع الأيسر تعدى عليه طفل في الخامسة عشرة من عمره بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإحداث إصابته بسبب وصلة مزاح فيما بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعدالوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "السيد . م . ا . م" 18 سنة طالب يقيم بدائرة المركز مُصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيسر وجرح قطعي بالذراع الأيسر وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "كريم . ا . م . خ" 15 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب المزاح فيما بينهما.





تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواه" بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامةلمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى وشقيقته باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها بكسر بالذراع الأيمن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "زكريا ح ف" 46 سنة سائق، يقيم بمحافظة أسيوط على الطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى ومستقلي السيارة شقيقته "نعمة . ح . ف" 23 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها "عاصم . ن . ص" 50 سنة مهندس بكسر بالذراع الأيسر يقيمان بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.





وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .