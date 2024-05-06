منطقة الشرقية للقوة البدنية تنظم بطولة الجمهورية وتجارب المنتخب المصرى للقوة البدنية

نظمت منطقة الشرقية للقوة البدنية،بطولة الجمهورية للقوة البدنية، وتم تجارب المنتخب المصري للقوة البدنية، والتى أُقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للقوة، وذلك بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، ومحمد حسن مدير منطقة الشرقية للقوة، والكابتن محمد إبراهيم الاخصائى الرياضى بمديرية الشباب والرياضة، ومديرى ومدربي الأندية والهيئات المُشاركة.

وشارك في فعاليات البطولة ٢٠ هيئة رياضية وشبابية على مستوى المحافظة، بإجمالى ١٠١ لاعب، وسط تشجيع كبير من الجماهير ومنافسة رياضية بين جميع الأبطال.

وتأهل اللاعب السيد صبرى، وإسلام صبرى إلى بطولة أوروبا فى فنلندا وهما من أبناء محافظة الشرقية.

أشاد الدكتور محمد عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، وهنأ أيضا رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للقوة البدنية على الجهد المبذول فى البطولة، متمنيا لهم دوام التوفيق فيما هو قادم .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والسيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

وفي سياق متصل، نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية؛ مهرجانًا للألعاب البيئية والشعبية بمحافظة الشرقية، والمنفذ بكفر الجراية التابعة لمدينة الزقازيق، للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، أن مهرجان الألعاب البيئية والشعبية في محافظة الشرقية، هو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي بالبيئة والتراث الشعبي في المحافظة، وتم تنفيذه للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة للمجتمع الشرقاوى للاحتفال بتراثهم الثقافي والبيئي وتشجيع الأجيال الشابة على المشاركة والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي تعزز الوعي الثقافى والبيئي.