وفد طبى بقيادة وكيل الصحة يجرى زيارة مسائية لمستشفيات نجع حمادي

استجابة لما نشرته الوفد

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، عن قيام الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، بجولة تفقدية بعد منتصف ليلة أمس، إلي مستشفيات نجع حمادي، بهدف تفقد الخدمة الطبية المقدمة بها ومراجعة حالة التأهب القصوي لإستقبال المواطنين خلال عيد شم النسيم.

وتضمن البيان ان الجولة كانت بحضور كلاً من الدكتور محمود عبد الهادي مدير المكتب الفني ، والدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، وبحضور الدكتور محمد ياسر مدير مستشفى حميات نجع حمادي، والدكتور أحمد بركات وكيل مستشفى نجع حمادي العام، والدكتور بدوي المعاون عضو مجلس إدارة مستشفى نجع حمادي العام و عبدالرحيم مدير مكتب وكيل الوزارة.

وشملت زيارة وفقاً للبيان الذى تم نشرة، مراجعة النوبتجيات بمستشفي الحميات وتواجد الفريق الطبي وتشغيل شبكة الأكسجين وتوافر الرعاية الطبية اللازمة للمرضي بالمستشفى.

كما تفقد وكيل صحة قنا، المستشفي الجديدة بنجع حمادي، وكذا كافة الأقسام بالمستشفي ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي وتوافر الأدوية والمحاليل وتشغيل العناية المركزة والحضانات وشبكة الأكسجين.

كما راجع بدران بعد منتصف الليل جداول النوبتجيات بالأقسام وتواجد الفرق المعاونة من التمريض والأشعة والتحاليل. وذكر بيان مديرية الصحة بقنا، أن وكيل وزارة الصحة بقنا، إطمئن خلال مروره بالمستشفي علي المرضي ومدي تلقيهم الرعاية العلاجية اللازمة لهم ، كما راجع الحالة المرضية والأدوية الموصوفة لهم ومطابقتها بالحالة الصحية لهم.

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد وجه بنشر فرق الرعاية الأساسية بالكنائس المختلفة بالمحافظة، بهدف تقديم الخدمات الوقائية المختلفة.

وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا علي نشر خدمات المبادرات الرئاسية والتوعية للمواطنين خلال أيام الأعياد، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح بدران أن إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرات، قد وضعت خطة شاملة بجميع الإدارات الصحية تهدف إلي الوصول إلي الكنائس المختلفة بالمحافظة وتقديم خدمات المبادرات بها للمترددين من المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أن الخدمات تشمل الكشف عن صحة المرأة ، الضغط ، السكر ، الإعتلال الكلوي ، الأمراض المزمنة، مع نشر التوعية للمواطنين حول أهمية إرتداء الكمامات أثناء التجمعات الدينية ونشر ثقافة مكافحة العدوي من خلال التطهير وإستخدام الكحول.

مشيراً إلي رفع درجة الإستعداد القصوي بكافة المستشفيات والمنافذ الطبية المختلفة بالإضافة إلى التأكيد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر رصيد كافي من أكياس الدم وفصائله المختلفة.

داعياً المواطنين بضرورة إتباع أقصي درجات الوقاية للحد من إنتشار الأمراض والحرص عن البعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة حرصاً علي سلامتهم.

وكانت الوفد قد نشرت تقريرا يوم الجمعة الماضية بعنوان، إرتفاع الرسوم وسوء النظافة والتشطيبات ونقص المستلزمات أبرز مشاكل مستشفى نجع حمادي، تضمن نقل شكوى المواطنين من المنظومة الصحية بمستشفى نجع حمادى العام الجديدة.