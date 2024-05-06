الهلال والأهلي.. محرز يتفوق على سافيتش في صناعة الأهداف بالدوري السعودي

تقام في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين لقاء فريق الأهلي السعودي وضيفه الهلال، في دوري «روشن» السعودي .

وكشفت صحيفة " الرياضية " أن صنع الفريقين حتى الأن 74 هدفًا الموسم الجاري، بواقع 40 للهلال، متصدر ترتيب المسابقة، و34 للأهلي، صاحب الأرض.

ويعتلي الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، قائمة صناع أهداف الدوري، بصناعته 12 هدفًا، يليه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، الذي أهدى زملاءه 11 هدفًا، ويتساوى البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان، جناح الأهلي، في صناعة 10 أهداف.

وصنع البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الهلال، 7 أهدافٍ، تمنحه المركز الـ 11 في القائمة. فيما صنع كلٌ من البرازيلي مالكوم فيليبي والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجمَي الهلال، والبرازيلي روبرتو فيرمينو وفراس البريكان، مهاجمَي الأهلي، 6 أهدافٍ، ما أوجد لهم مكانًا بين أكثر 20 لاعبًا صنعوا أهدافًا في موسم «روشن».

وأحرز الهلال، القريب من التتويج باللقب، 89 هدفًا، ويمتلك ثاني أقوى هجومٍ بعد النصر، الذي وصل إلى 90 هدفًا، فيما أحرز الأهلي 58، يفوق بها تهديفيًا باقي فرق المسابقة.