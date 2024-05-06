وادى الريان وبحيرة قارون وعين السيليين.. قبلة المواطنين فى شم النسيم بالفيوم

استقبلت المناطق السياحية فى الفيوم الالاف من الزوار فى المناطق السياحية الذين توافدوا لقضاء يوم شم النسيم فى المحافظة .وشهدت شلالات وادى الريان توافد الزوار الذين فضلوا قضاء اليوم فى جنبات المنطقة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية فى الشلالات والبحيرة المسحورة ووادى الحيتان وجبل المدورة والتزحلق على الرمال .وقد نشرت ادارة البيئة بالمنطقة تحذيرات اهمها عدم السباحة فى وادى الريان خاصة فى البحيرات وعدم صيد الطيور وعدم القفز من الشلالات .

كما شهدت بحيرة قارون توافد اعداد كبيرة من الزوار خاصة فى منطقة ابو نعمة وشكشوك وطريق الكورنيش الممتد من جزيرة البط الى جبل الزينة . وايضا تناول وجبات الاسماك فى المطاعم المنتشرة على ضفاف البحيرة .

وقد بلغت نسبة الاشغالات فى المنشأت السياحية الواقعة على البحيرة اكثر من 90% وفى قرية تونس شهدت زحاما كبيرا من الزوار للاستمتاع بالاماكن الطبيعية والاكل الريفى , كما شهدت منطقة عين السيليين وعين الشاعر توافد اعداد من الزوار لقضاء اليوم وسط الخضرة والطبيعة ,وفضل البعض خلال اليوم زيارة بعض المناطق الاثرية مثل قصر قارون لوقوعه فى محور وادى الريان وبحيرة قارون وقرية تونس , كما شهدت منطقة هرم هوارة توافد المئات من ابناء قرية هوارة لاحياء مولد الشيخ "البقلى" الذى يتواكب مع احتفال شم النسيم .

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد شدد على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، وخاصة الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال شم النسيم , كما وجه المحافظ، مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ووحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال شم النسيم، حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشدداً على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة للاستهلاك، حفاظاً على سلامتهم، كما وجه مسئولي الصحة والإسعاف، بالاستعداد والجاهزية التامة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الإستقبال على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسباً لظهور أي حالات تسمم غذائي.

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