الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الداخلية تحت قيادة إيهاب جلال

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة الداخلية فى الدوري، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات بعد الفوز على فاركو بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وبدأ إيهاب جلال رحلة استكشاف فريق الداخلية بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن مواصلة انتصارات الدراويش بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على فاركو بهدفين دون رد سجلهما عمر الساعى ومحمد الدسوقى فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 5 انتصارات و 7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 24.

في سياق آخر، كلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، أبو طالب العيسوي بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات تشارك بها عدة أندية أفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.