بـ 5 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري لشهداء المحافظة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة، والمُقام أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءا للوطن الغالي.

وأطمأن المحافظ على حجم الأعمال المبذولة بموقع النصب التذكاري، والانتهاء من أعمال البنية التحتية، والتي تضم مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية، وتوفير مداخل وخارج ومعابر ٱمنة (رامب) لذوى الهمم، ومظلة للحضور ومكان للسواري، وأحواض للزهور، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة، وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، ونواب رئيس المركز والأحياء.

وفي سياق متصل، زار محافظ الشرقية مطرانية فاقوس، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ: ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن، والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية، فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد، وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار.

كما قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية، مؤكداً الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع للجميع.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.