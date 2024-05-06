إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان بالزقازيق في شم النسيم

فتحت إدارة حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، أبوابها لاستقبال الأهالي وأسرهم للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة على أطفالهم، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مع تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية، بالتنسيق بين مديريات الأمن، والصحة، وهيئة الإسعاف، حرصا على سلامة زوارها والعاملين بها.

وقال المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، توافد الأهالي إلى الحديقة، مع إنتشار باعة البالونات والألعاب والارجوزات الذين يرسمون البسمة على وجوه الأطفال، وشوهدت الأسر أصطحاب أبنائهم إلى الحديقة، والالتفاف حول مائدة الطعام التي تضم الفسيح والرنجة والأسماك والمشروبات؛ وهي مشاهد أسرية اعتدنا على رؤيتها في يوم شم النسيم.

وأشار المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، إلى تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، لافتاً إلى أنه تم منع الإجازات والراحات، وتطهير وتعقيم الحديقة، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام برى المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة.

وأوضح المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن اللواء إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، شدد خلال اجتماعه السبت الماضي بُمديري الحدائق الإقليمية، على ضرورة الإستعداد الجيد لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، والإهتمام بأعمال النظافة والتطهير، والعمل على رفع كفاءة وتطوير الحدائق وتزويدها بالحيوانات لإضفاء لمسة جمالية عليها وإدخال البهجة والسرور على الزائرين، وذلك من خلال خطة تفصيلية تعمل على الإتاحة في منافذ بيع التذاكر وتجنب عدم التكدس والزحام، وذلك بإشراف الدكتور محمد جلال مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان.

وذكر المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، إن الحديقة شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار حتى كتابة سطور الخبر، لافتًا إلى أنه تم تزويد الحديقة بمجموعة من الحيوانات والطيور الخاصة التي تدخل البهجة والسرور على الأطفال في يوم شم النسيم، مثل المها العربي، والغزال، والأئمة الأوربي، والسلاحف المصرية، وحمام وعصافير الزينة.

وكانت محافظة الشرقية قد رفعت درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم والإخوة الأقباط، وذلك برفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس، والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

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