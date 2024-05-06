ضبط ربع طن أسماك مملحة فاسدة بالأقصر

شنت مديرية تموين الاقصر صباح اليوم الإثنين حملة مكبرة لمراقبة ومتابعة محال بيع الرنجة و الفسيخ والسردين تزامنًا مع أعياد الربيع و إحتفال المواطنين بعيد شم النسيم.

وأسفرت جهود الحملة المقامة بعد المرور على عدد من المتاجر والمحال العامة ، من ضبط ربع طن اسماك مملحة فاسدة بأحد المحال التجارية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، المواطنين

ضرورة وسرعة الإبلاغ عن المخالفين، حيث تأخذ كل بلاغ بجدية، وتقوم غرفة عمليات المديرية بمتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة وإتخاذ ما يلزم تجاهه وتحريك الحملات لضبط كل المخالفات.

فيما أسفرت جهود الحملات التموينية المكثفة على المدن والإدارات المختلفة، في تحرير 65 محضر ومخالفة تموينية، وضبط 110 كيلو ملوحة وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها في الأسواق بمدينة إسنا، وخرجت تلك الحملات بتوجيهات من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أصدر الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، تعليماته بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التموينية الرقابية بكافة الإدارات التموينية والرقابية.