الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر فى طنطا

رنجة - ارشيفية
رنجة - ارشيفية

شنت مديرية تموين الغربية صباح اليوم الإثنين حملة مكبرة لمراقبة ومتابعة محال بيع الرنجة و الفسيخ والسردين تزامنًا مع أعياد الربيع و إحتفال المواطنين بعيد شم النسيم. 

وأسفرت جهود الحملة المقامة بعد المرور على عدد من المحال العامة ، من ضبط نصف طن رنجة بدون بيانات بأحد المحال التجارية ، بدائرة قسم أول طنطا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وكان وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، قد وجه فى وقت سابق بتكثيف الحملات الرقابية و المرور على محال الأسماك و الفسيخ و الرنجة المدخنة داخل المحافظة.

و تشكلت  حملة تموينية بناحية   أول طنطا،  برئاسة  وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع الطب البيطري، وتم تحرير 9 محاضر عدم اعلان عن الأسعار  منتجات الأسماك المدخنة الرنجة و الفسيخ .

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