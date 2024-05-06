ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر فى طنطا

شنت مديرية تموين الغربية صباح اليوم الإثنين حملة مكبرة لمراقبة ومتابعة محال بيع الرنجة و الفسيخ والسردين تزامنًا مع أعياد الربيع و إحتفال المواطنين بعيد شم النسيم.

وأسفرت جهود الحملة المقامة بعد المرور على عدد من المحال العامة ، من ضبط نصف طن رنجة بدون بيانات بأحد المحال التجارية ، بدائرة قسم أول طنطا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، قد وجه فى وقت سابق بتكثيف الحملات الرقابية و المرور على محال الأسماك و الفسيخ و الرنجة المدخنة داخل المحافظة.

و تشكلت حملة تموينية بناحية أول طنطا، برئاسة وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع الطب البيطري، وتم تحرير 9 محاضر عدم اعلان عن الأسعار منتجات الأسماك المدخنة الرنجة و الفسيخ .