وقف رحلات البالون الطائر فى شم النسيم بالأقصر

أعلنت إدارة أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، وقف وتعليق الرحلات الجوية كافة للبالون، اليوم الإثنين، الذي يوافق أعياد شم النسيم، نظرًا لشدة الرياح، الأمر الذى يشكل خطرًا على أرواح المواطنين.

وكانت شهدت حركة البالون الطائر بالأقصر أمس الأحد نشاطًا، حيث انطلقت 55 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 1540 سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية.

وتلقى رحلات البالون الطائر رواجًا وانتشارًا كبيرًا بين السائحين من محبي رحلات وسياحة المغامرة، حيث تتميز مدينة الأقصر بتفردها بهذا النوع من الرحلات عن باقي المدن والمحافظات المصرية.

جدير بالذكر أنه على ارتفاع يصل لنحو 1200 قدم وحتى 1500 قدم يحلق سياح العالم فى رحلات بسماء الأقصر، شرقًا وغربًا، وتضم محافظة الأقصر حاليًا ما يقرب من نحو 19 شركة سياحية تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها أكثر من موديل من موديلات باسكت بالون، وتبدأ حمولته من 2 ركاب وحتى 32 راكبًا.