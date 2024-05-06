لافروف يستنكر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن حق أوكرانيا في أهدافها بروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي تحدث عن حق أوكرانيا في مهاجمة روسيا، لا يندم على كلماته، ولا يعرف شيئًا عن هذا الشعور.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال لافروف في مقابلة مع قناة ATV البوسنية: "كاميرون لم يتب، فمثل هؤلاء الناس لا يتوبون، وهذا الشعور غير معروف لهم".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "وزير الخارجية البريطاني كرر موقفه بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن يستخدمها الأوكرانيون لمهاجمة أي هدف على الأراضي الروسية..وهؤلاء هم البريطانيون، وسمعتهم معروفة جيدا".

يذكر أنه في 2 مايو، نشرت رويترز مقابلة مع كاميرون ادعى فيها أن أوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة البريطانية ضد أهداف على الأراضي الروسية، وبعد ذلك تم سحب المقال، بحسب بيان لرويترز، بينما كانت بعض تفاصيل الرسالة "قيد المراجعة"، كما تم نشر النسخة الجديدة لاحقًا ولم تختلف عن المادة الأصلية، حيث تضمنت تعهد لندن بمواصلة تقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني (3.74 مليار دولار) لأوكرانيا سنويا طالما كانت هناك حاجة إليها.