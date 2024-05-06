شم النسيم.. نصائح طبية قبل تناول الفسيخ والرنجة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عادات شعبية غذائية موروثة ضارة وأخرى مفيد، بالنسبة للضارة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والمياه الغازية والإكثار من تناول البيض جميعها مرفوضة، لكن هناك مظاهر أخرى في شم النسيم مفيدة مثل تناول البصل الأخضر والشيكوريا والخس والليمون والملانة.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تناول المأكولات الضارة في شم النسيم قد تسبب ازدواجية في الرؤية ودوخان وجفاف في الحلق وصعوبة في البلع وضعف في العضلات، تبدأ بالأكتاف ثم الأطراف العليا ثم بقية الجسم، بجانب شلل بالحجاب الحاجز وضيق في التنفس، وقد تؤدي أحيانا للوفاة.

وتابع: "لا داعي للمقامرة مع هذه الأشياء، ويجب استغلال شم النسيم بصورة عصرية، وإضفاء نيولوك فيه، لماذا لا ندخل الملانا في حياتنا؟ فيها فوائد عديدة، حيث ترفع المناعة وبها ألياف وتقلل من السرطانات والحساسية وقليلة الصوديوم ومناسبة لمرضى الضغط، وبها فيتامين أ وسي وكالسيوم وماغنسيوم وبوتاسيوم".

وواصل: "الملانة بما فيها قشرتها غنية بالألياف ومركبات مهمة للوقاية من الحساسية وتنزل الكوليسترول الضار وتحافظ على المفيد، ووجد أنها في المناسبات مثل شم النسيم تجلب السرور نظرا لاحتواها على هرمون السعادة".