والتر بواليا يحدد موقفه من العودة للأهلي

أكد والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي السابق والنهضة العماني الحالي، أنه كان يريد العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد نهاية الدوري السعودي قبل انتقاله للدوري العماني.

وقال والتر بواليا في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "راض تماما عن أدائي مع النهضة العماني وسعيد بما أقدمه".

وعن طلبه العودة للنادي الأهلي أوضح: "أنهيت الدوري في السعودية وأردت العودة إلى الأهلي لكن لم يكن لي مكانا وكان يجب على النادي استبدالي بلاعب أجنبي ولكن لم يكن هناك فرصة".

وتابع: "أحب الأهلي حقا وأحب طريقة عمله الاحترافية.. إذا كان لدي فرصة والوقت مناسب لم أكن سأغادر الأهلي، فترة الكورونا كانت فترة صعبة والأهلي تعامل معي بشكل جيد ولكن الاختيارات الفنية لم يكن لي يد فيها".

وبشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أضاف والتر بواليا : "الأهلي سيؤدي مباراة رائعة والترجي فريق جيد أيضا لقد شاهدت نصف النهائي بالنسبة للفريقين والأهلي والترجي قدما مباراة رائعة في نصف النهائي تحديدا الإياب".

واختتم والتر بواليا حديثه: "تلقيت عرضا من الدوري المصري لكني فضلت الانتقال إلى النهضة العماني ولكني لن أكشف هل هذا العرض من الزمالك أم لا".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يتأهب فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراته المهمة أمام الترجى التونسى في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى في رادس فى العاشرة مساء السبت 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو باستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربياً خالصاً للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.