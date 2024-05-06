أشرف نصار: جددنا الثقة في طارق مصطفى رغم خماسية إنبي وهناك لاعبين لا يستحقون اللعب للفريق

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن فريقه خسر بنتيجة كبيرة أمام إنبي في الدوري ، واستقبل ٥ أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ الصعود للدوري الممتاز.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: متمسكون للغاية باستمرار الكابتن طارق مصطفى المدير الفني في منصبه وقد جلست معه وجددت الثقة به لأنه مدير فني مميز.

وأضاف : فوجئنا بالتهاون والتقصير من جانب بعض اللاعبين وهناك من لا يقدر قيمة قميص البنك الاهلي وقد اتفقت مع الجهاز الفني على القيام بهيكلة موسعة نهاية الموسم.

وأشار إلى أن هناك مباريات عديدة وفرصة لتحسين النتائج وتعديل أوضاع الفريق والابتعاد عن منطقة الخطر وأن الفريق لا يملك رفاهية خسارة اي نقاط بالدور الثاني من البطولة.