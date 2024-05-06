رئيس إنبى...لم نناقش ملف الراحلين الموسم المقبل

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي قال إن الفريق يضم تشكيلة مميزة تجمع بين عناصر الشباب والخبرات وأن الفريق لم يحقق فوزا كبيرا كالذي حققه على البنك الاهلي منذ عام ٢٠٠٨.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: سياستنا كانت واضحة بالاعتماد على العناصر المميزة في قطاع الناشئين وتدعيم الفريق الأول بها مما وصل إلى حد وجود ١٧ لاعبا من القطاع مع الفريق الأول، وربما ينفرد انبي بهذا الأمر ، لا نبحث عن البطولات في الوقت الراهن ومع ذلك حققنا نتائج قوية.

وأضاف : لا يوجد حديث عن عروض اللاعبين ولم نحسم مصير العناصر التي سوف ترحل أو تستمر.