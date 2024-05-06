الإثنين 06 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس إنبى...لم نناقش ملف الراحلين الموسم المقبل

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي قال إن الفريق يضم تشكيلة مميزة تجمع بين عناصر الشباب والخبرات وأن الفريق لم يحقق فوزا كبيرا كالذي حققه على البنك الاهلي منذ عام ٢٠٠٨.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: سياستنا كانت واضحة بالاعتماد على العناصر المميزة في قطاع الناشئين وتدعيم الفريق الأول بها مما وصل إلى حد وجود ١٧ لاعبا من القطاع مع الفريق الأول، وربما ينفرد انبي بهذا الأمر ، لا نبحث عن البطولات في الوقت الراهن ومع ذلك حققنا نتائج قوية.

وأضاف : لا يوجد حديث عن عروض اللاعبين ولم نحسم مصير العناصر التي سوف ترحل أو تستمر.

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