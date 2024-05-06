إليك اسعار هاسيندا باى الساحل الشمالي "استلم وادفع لاحقًا!"

هدوء، راحة، استجمام، مساحات خضراء ومسطحات مائية توفر لك إطلالات خلابة وساحرة تمنحك الاسترخاء، هذا إلى جانب سحر البحر الأبيض المتوسط وجمال رماله الناعمة البيضاء، مع خدمات أساسية تلبي احتياجاتك دون الحاجة إلى الخروج من القرية، مع توفير مجموعة من وسائل الراحة والترفيه التي تمنحك الرفاهية الكاملة وتساعدك على قضاء وقت ممتع وخلق ذكريات مميز لا تنسى مع الأصدقاء وأفراد العائلة.. هل هذا ما تفكر فيه عند الرغبة في شراء منزلك الثاني في north coast؟ إذًا عليك متابعتنا في الفقرات التالية لنعرض لك اسعار هاسيندا باى الساحل الشمالي واحدة من أجمل قرى الساحل من تطوير شركة بالم هيلز العقارية.

اسعار هاسيندا باى الساحل الشمالي

في وقت كتابة هذا المقال توجد وحدات شقق، وفلل، وتوين هاوس، وشاليهات، وكبائن متوفرة للبيع داخل منتجع هاسيندا باي بالساحل الشمالي، إليك أسعارها:

● تبدأ أسعار الشاليهات من 26 مليون و360,278 جنيه مصري إلى 27 مليون و458,623 جنيه مصري بيع عن طريق خدمة Nawy Now المقدمة من شركة Nawy والتي تمنحك إمكانية الانتقال الفوري لمنزلك ودفع السعر لاحقًا بالقسط، ومن 10 مليون و250 ألف جنيه مصري إلى 22 مليون و050 ألف جنيه مصري إعادة بيع من المالك.

● وتبدأ أسعار الشقق من 12 مليون و272,546 جنيه مصري إعادة بيع من المالك.

● وتبدأ أسعار الفلل من 118 مليون و795 ألف جنيه مصري بيع من المطور العقاري مباشرة، في حين تبدأ من 25 مليون إلى 51 مليون و250 ألف جنيه مصري إعادة بيع من المالك.

● وتبدأ أسعار الكبائن من 15 مليون و375 ألف جنيه مصري إعادة بيع من المالك.

● وتبدأ أسعار التوين هاوس من 20 مليون جنيه مصري إعادة بيع من المالك.

ننوه أن الأسعار التي تم ذكرها في هذا المقال، تتغير دائمًا وفقًا لرؤية الشركة المالكة للمشروع، وتغيرات السوق العقاري في مصر.

وبعد التعرف على اسعار هاسيندا باى الساحل الشمالي؛ دعنا نعرض لك في الفقرات التالية جميع أسعار الشاليهات المتوفرة للبيع.

اعرف جميع المعلومات عن قرية هاسيندا باي وخطط الشراء والسداد

شاليهات هاسيندا باي

إليك أسعار ومساحات الشاليهات المتوفرة للبيع في الوقت الحالي داخل قرية هاسيندا باى بالساحل الشمالىhacinda bay:

● شاليه بسعر 26 مليون و360,278 جنيه مصري. تبلغ مساحته 228 متر مربع. بيع عن طريق خدمة Nawy Now.

● شاليه بسعر 27 مليون و458,623 جنيه مصري. تبلغ مساحته 172 متر مربع. بيع عن طريق خدمة Nawy Now.

● شاليه بسعر 10 مليون و250 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 150 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 11 مليون جنيه مصري. تبلغ مساحته 110 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 11 مليون و400 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 103 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 13 مليون و325 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 235 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 13 مليون و837,500 جنيه مصري. تبلغ مساحته 230 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 15 مليون و500 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 340 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه سعر 17 مليون و425 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 322 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

● شاليه بسعر 22 مليون و050 ألف جنيه مصري. تبلغ مساحته 220 متر مربع. إعادة بيع من المالك.

"نذكرك أن خدمة Nawy Now التي تقدمها لك شركة Nawy تمنحك إمكانية الانتقال الفوري لمنزلك ثم دفع سعره لاحقًا بالقسط."

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