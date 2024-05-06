شاليهات للبيع هاسيندا باى .. احجز وحدتك الآن

إذا كنت تبحث عن شاليهات للبيع هاسيندا باى يمكنك أن تطلع على التفاصيل التي سوف نستعرضها لك من خلال موضوعنا اليوم، لتتمكن من مقارنة الوحدات ببعضها البعض للعثور على الوحدة الأنسب لاحتياجك بالسعر المناسب، واستعد لتجربة صيفية مثالية على شاطئ ساحر يمنحك أكثر مما تبحث عنه، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نستعرض لكم أسعار ومساحات الشاليهات بداية من الأسطر التالية.

شاليهات للبيع هاسيندا باى

● للبيع في قرية هاسيندا باي شاليه يحتل مساحة قدرها 228 متر مربع، ويتكون من ثلاث غرف نوم وثلاث حمامات، بسعر يبلغ 26 مليون و360 ألف و278 جنيه مصري، بقسط شهري يبلغ 314 ألف و449 جنيه مصري لمدة 6 سنوات.

● إلى جانب توافر شاليه أخر للبيع يمتد على مساحة تقدر بـ 172 متر مربع، ويشتمل على ثلاث غرف نوم و2 حمام، على أن يبلغ سعرها 27 مليون و458 ألف و623 جنيه مصري، ويمكنك تقسيط المبلغ بقسط شهري يبلغ 327 ألف و550 جنيه مصري.

● كما يتوافر شاليه أخر للبيع في منتجع هاسيندا باي يتم إعادة بيعه من قبل المالك مباشرة في هاسيندا باي مساحة الشاليه بلغت مساحة الشاليه 150 متر مربع، مكون من ثلاث غرف نوم وأربع حمامات، ويبلغ سعره 10 مليون و250 ألف جنيه مصري.

● بالإضافة إلى وجود شاليه أخر من المالك مباشرة يحتل مساحة الشاليه بـ 110 متر مربع، ويتضمن غرفتي نوم وثلاث حمامات، سعر الشاليه يبلغ 11 مليون جنيه مصري.

● علاوة على ذلك شاليه للبيع في هاسيندا باي يمتد على مساحة تقدر بـ 103 متر مربع، ويحتوي على غرفتي نوم وثلاث حمامات، يبلغ سعره 11 مليون و400 ألف جنيه مصري.

● إلى جانب توافر شاليه للبيع في قرية هاسيندا باي الساحل الشمالي ويتكون الشاليه من ثلاث غرف نوم و2 حمام، أما عن سعره فبلغ 12 مليون و812 ألف و500 جنيه مصري.

وبعدما تعرفنا على أسعار مجموعة من شاليهات للبيع هاسيندا باى، حان الوقت لننتقل للتعرف على مجموعة أخرى من الشاليهات، فإذا لم تحصل على الوحدة المثالية المناسبة لاحتياجك يمكنك أن تطلع على الوحدات من الفقرة التالية.

اسعار الشاليهات في هاسيندا باي

يتضمن المشروع أيضًا على شاليهات للبيع هاسيندا باى تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

● متوفر للبيع شاليه مساحته 235 متر مربع، يتكون من ثلاث غرف نوم وثلاث حمامات، بسعر يبلغ 12 مليون و325 ألف جنيه مصري.

● بالإضافة إلى توافر شاليه أخر في هاسيندا باي تقدر مساحته بـ 230 متر مربع، ويحتوي على ثلاث غرف نوم وأربع حمامات، سعره يبلغ 13 مليون و837 ألف و500 جنيه مصري.

● إلى جانب توافر شاليه للبيع في الساحل الشمالي يمتد على 340 متر مربع، ويتكون من ثلاث غرف نوم وثلاث حمامات، أما عن سعره فبلغ 15 مليون و500 ألف جنيه مصري.

وبالتعرف على أهم المعلومات حول مشروع هاسيندا باي، بهذا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا اليوم وتعرفنا على شاليهات للبيع هاسيندا باى موضحين أهم التفاصيل المتعلقة بها، لكن يجب التأكيد على أن الأسعار الموضحة لدينا تتغير دائمًا وفقًا لتغيرات السوق العقاري ورؤية الشركة المالكة للمشروع أما إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول هذا المشروع وآخر تحديث حول الأسعار بإمكانك القيام بالتواصل مع Nawy.