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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية والمساجد في الأراضي الأمريكية

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد عن زيادة قدرها 400 مليون دولار في التمويل الفيدرالي لتأمين أماكن العبادة وحمايتها بعد تلقيها تهديدات

 

وقال شومر إن "أماكن مثل المعابد اليهودية والمساجد يمكن أن تتقدم بطلب لاستخدام الأموال لتوظيف أفراد أمن أو تركيب كاميرات في إطار الزيادة الجديدة في تمويل برنامج المنح الأمنية الفيدرالي غير الربحي الحالي".

وأضاف: "سنواصل التمويل حتى لا يضطر أي كنيس أو مؤسسة دينية أخرى إلى العيش في الخوف الذي يعيشون معه الآن".

 

وخصص البرنامج 305 ملايين دولار العام الماضي للمنظمات غير الربحية للمساعدة في حماية منشآتها من الهجمات المحتملة.

 

وأوضح متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك أن "ثلاثة معابد يهودية في مدينة نيويورك ومتحف بروكلين تلقوا تهديدات بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني يوم السبت، ودفعت التهديدات إلى إخلاء معبدين يهوديين، على الرغم من عدم العثور على متفجرات".

 

وسيتعين على دور العبادة التقدم بحلول 21 مايو للاستفادة من الجولة الأولى من التمويل.

 

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