نقيب الفلاحين.. مصر تحتل المركز الثالث في افريقيا والمركز ال12 عالميا إنتاجًا للبطيخ

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان انتشار تصريح علي لسان احد المسؤلين بشعبة الخضار والفاكهة بانتاج مصر 330 مليون بطيخه سنويا غير صحيح

وكشف أبو صدام أن مصر تحتل المركز الثالث في افريقيا والمركز ال12 عالميا انتاجا للبطيخ حيث يصل الانتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.3 مليون طن تقريبا نتيجة لزراعة ما يقارب 100 الف فدان بمتوسط انتاجيه نحو 13 طن للفدان الواحد

وتابع ابوصدام انا لا اعرف عدد ثمار البطيخ التي تنتجه مصر ولا يوجد مسؤول زراعي في مصر يمكنه عد ثمار البطيخ المصرية



واشار عبدالرحمن ان البطيخ من المحاصيل الصيفيه سهلة التسويق محليا وللتصدير للأسواق الخارجية ويوجد البطيخ في مصر طوال العام لتداخل العروات وظهور طرق زراعية جديدة كالزراعة تحت الاقبية البلاستيكية والزراعة في خنادق "بطيخ بعلي"

واردف ابوصدام ان البطيخ المصري امن 100% وسبب إرتفاع اسعاره حاليا ان الكميات الموجوده بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الانتاج وان شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض اسعاره

واكد عبدالرحمن ان شائعة وجود بطيخ مسرطن لا اساس لها من الصحة وهي تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج واسعارها مرتفعة مما يوفر مناخ ملائم لانتشار هذه الشائعة

مطالبا المستهلكين بشراء البطيخ من اماكن مضمونة والحرص علي ان تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن خالية من اي ثقوب صلبة القوام خاليه من الروائح الكريهة محفوظه بطريقة سليمة.