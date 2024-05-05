"بـ800 ألف جنيه".. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية في مصر بعد التخفيضات

أعلنت مؤخراً الشركة المصرية العالمية EIM، الوكيل الحصري لسيارات رينو في مصر، عن تخفيض أسعار طرازات العلامة الفرنسية نهاية شهر أبريل الماضي.

أسعار رينو تاليانت 2024

وأصبح سعر السيارة رينو تاليانت موديل 2024 “شقيقة ميجان الصغرى” بعد التخفيض 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه بتراجع 126 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، بينما أصبح سعر الفئة الثانية تكنو 899 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه بانخفاض 126 ألف جنيه أيضاً، لتصبح "تاليانت" بذلك أرخص سيارة أوروبية في السوق المحلية.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة رينو تاليانت موديل 2024.

رينو تاليانت موديل 2024

رینو تالیانت موديل 2024 شقيقة ميجان الصغرى

تعتمد السيارة رینو تالیانت موديل 2024 "شقيقة ميجان الصغرى"، على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

أبعاد رينو تالیانت موديل 2024

وفقاً للمعلن من الوكيل المحلي والحصري لعلامة رينو في مصر الشركة المصرية العالمية EIM، "شقيقة ميجان الصغرى" يبلغ طول السيارة رينو تالیانت موديل 2024 السيدان نحو 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

رينو تاليانت موديل 2024

وسائل الأمان في رينو تالیانت موديل 2024

تتوفر السيارة رينو تالیانت موديل 2024 في مصر بباقة متميزة من تجهيزات الأمان والسلامة، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تجهيزات رينو تالیانت موديل 2024

تأتي السيارة رينو تالیانت موديل 2024 بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، ونظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف.

كما تقدم السيارة تاليانت موديل 2024 “شقيقة ميجان الصغر” وفقاً للكتيب الخاص بالسيارة بشاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.