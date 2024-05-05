للحماية من الشيخوخة.. أطباء ينصحون بتناول القرفة

نصحت المعالجة وأخصائية التغذية إيلينا تيخوميروفا باستخدام توابل القرفة بشكل أكثر نشاطًا فهو يوقف عملية الشيخوخة الخلايا ويوفر الحماية ضد جلطات الدم التي تتشكل في الأوعية الدموية.

أكدت إيلينا تيخوميروفا في مقابلة مع إزفستيا الحقيقة المعروفة وهي أن توابل القرفة لها فوائد صحية عديدة من بين أمور أخرى، فإنه يقلل من عملية شيخوخة الخلايا، أي أنه يطيل شباب الجسم.

والقرفة هي مضاد طبيعي للتخثر يمنع تطور جلطات الدم أو الخثرات في الدم، والتي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتحتوي القرفة نفسها على مركبات الفلافونويد التي تحارب الالتهاب بشكل فعال.

بفضل استخدام القرفة في جسم الإنسان، يتم تعزيز عملية تخليق أكسيد النيتريك في الأنسجة المختلفة وهذا يوفر الحماية ضد هجمات ما يسمى بالجذور الحرة، والتي تسبب تسارع الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

والجذور الحرة والإجهاد التأكسدي هي الأسباب الرئيسية للأمراض والأمراض الخبيثة في أجسامنا، والقرفة تجعل الدم أكثر سيولة، وتأثيرها المضاد للتخثر معروف جيداً لدى العلماء.

ربما تكون إحدى أهم فوائد القرفة هي قدرتها على إبطاء عملية الشيخوخة لجميع خلايا الجسم تقريبًا، ولكن هذا التأثير، بحسب إيلينا تيخوميروفا، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا التزمت بنظام غذائي صحي بشكل عام، وإذا كان نظامك الغذائي يتكون بشكل أساسي من أطباق الحمية الغربية مثل الوجبات السريعة ومنتجات الدقيق واللحوم الحمراء، فلن تساعدك حتى القرفة.

ما هي عملية الشيخوخة؟

الشيخوخة هي التغيرات الطبيعية المستمرة والتدريجية التي تطرأ على الجسد اعتبارًا من بدايات البلوغ، وتبدأ العديد من وظائف الجسم بالتراجع في بدايات منتصف العمر، ولا يوجد سن محدد يمكن اعتباره سن الدخول في مرحلة الشيخوخة ولكن، جرى التعارف على أن عمر 65 سنة هو العمر الذي يشير إلى بداية سن الشيخوخة.

أعراض الشيخوخة

بطء النمو وصعوبة زيادة الوزن، مع انخفاض الطول والوزن عن المعدل المتوسط.

نقص الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة.

حجم الرأس الكبير مقارنة بحجم الوجه.

صغر حجم الفك والذقن والفم، ونحافة الشفاه.

الأنف الرفيع المنحني المعقوف بشكل طفيف في نهايته، الذي قد يبدو مظهره مثل منقار الطائر.

العيون والجفون الكبيرة، التي لا تنغلق انغلاقًا كاملاً.

تساقط شعر الجسم، بما في ذلك الرموش والحواجب.

ترقق الجلد وتبقعه وتجعده.

سهولة رؤية الأوردة عبر الجلد.

ارتفاع نبرة الصوت.