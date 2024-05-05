زياد كمال يغيب عن لقاء الزمالك وفيوتشر تعرف على السبب

يغيب زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 23 مايو الجاري في الجولة الرابعة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل زياد كمال على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما سبق وكان اللاعب حصل على بطاقتين من قبل مع إنبي قبل الانضمام للزمالك في يناير الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر منح اللاعبين راحة غداً الاثنين من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب.