البحيرة تعلن جاهزية المنتزهات والحدائق لأعياد الربيع

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بجولة تفقدية داخل حديقة الجمهورية بميدان الساعة بدمنهور وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ، و كامل غطاس - السكرتيرالعام المساعد للمحافظة ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تابعت جاهزيتها لإستقبال المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم كما تم المرور على عددمن المنتزهات العامه.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ،علي اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي سلامة رواد الحدائق ، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال الاحتفالات والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة ، مؤكدةعلى عدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لإستقبال المواطنين خلال اعياد الربيع "شم النسيم "مشيرة الى انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة الى جانب غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وشددت نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف المرور علي محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وإحكام الرقابة علي محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، علي وجود تأمين طبي لتأمين الإحتفالات بشم النسيم ، بجميع مراكز المحافظة من خلال تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، علي أن تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين مجانا ، مع وجود فرق المبادرات الرئاسية المختلفة وفرق التثقيف الصحي لتقديم التوعية للسادة المواطنين.

كما ستتواجد عيادة مجهزة بجوار حديقة الجمهورية بدمنهور .

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة ، تواجده على رأس فريق العمل لمتابعة العمل بعيادة حديقة الجمهورية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .