الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاتحاد العام  للصحفيين العرب يدين بكل قوة إغلاق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة

لاتحاد العام للصحفيين
لاتحاد العام للصحفيين العرب

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نيتانياهو، بإغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، مؤكدة أن القرار يعتبر محاولة للتعتيم على ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من مجازر فى قطاع غزة يوميا وكذلك السعي إلى تضليل الرأي العالمي وإظهار ونشر ما يريده فقط إعلام الاحتلال الاسرائيلي.

txt

حريات الصحفيين تثمّن تكريم "اليونسكو" للصحفيين الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني

txt

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يتسلم جائزة "اليونسكو" لحرية الصحافة

وقد شدد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب على ان ما قام به رئيس مجلس وزراء الاحتلال ما هو الاّ افتراءات تحريضية  تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها بالاضافة الى انه يمنع وصول الاخبار الي الرأي العام وعمليات القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال ، خاصة وان قناة الجزيرة من المؤسسات الاعلامية الكبري التي غطت بحيادية وموضوعية ومهنية طوال فترة الاعتداءات على غزة .

وأوضح أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بكل قوة قرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق مكاتب قناة الجزيرة وادعاءاتها المغلوطة والتى ليس لها اساس من الصحة بانها تعمل على بث دعاية معادية للسامية .

مواد متعلقة

إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء فى غزة وترتكب مجزرة فى حق «الجوعى»

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

نهاية جيل رياض محرز مع الجزائر بعد وداع أمم أفريقيا

الاتحاد الأوروبي يعترف لأول مرة بفشله في إيقاف حرب غزة

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

أصابع ترامب الملطخة بالدماء تشعل الجدل: هل هو مريض بالزهري؟

القضية الفلسطينية وأكاذيب «إسرائيل فى قفص الاتهام»

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين
الجريدة الورقية