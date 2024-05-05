الاتحاد العام  للصحفيين العرب يدين بكل قوة إغلاق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نيتانياهو، بإغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، مؤكدة أن القرار يعتبر محاولة للتعتيم على ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من مجازر فى قطاع غزة يوميا وكذلك السعي إلى تضليل الرأي العالمي وإظهار ونشر ما يريده فقط إعلام الاحتلال الاسرائيلي.

وقد شدد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب على ان ما قام به رئيس مجلس وزراء الاحتلال ما هو الاّ افتراءات تحريضية تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها بالاضافة الى انه يمنع وصول الاخبار الي الرأي العام وعمليات القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال ، خاصة وان قناة الجزيرة من المؤسسات الاعلامية الكبري التي غطت بحيادية وموضوعية ومهنية طوال فترة الاعتداءات على غزة .

وأوضح أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بكل قوة قرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق مكاتب قناة الجزيرة وادعاءاتها المغلوطة والتى ليس لها اساس من الصحة بانها تعمل على بث دعاية معادية للسامية .