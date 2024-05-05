عبور 294 شاحنة مساعدات من شمال سيناء إلى قطاع غزة

أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية وصول 294 شاحنة مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية وشاحنات الوقود والغاز لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان أن معبر رفح البري من الجانب المصري عبر من خلاله 78 شاحنة ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار وشاحنة بنزين و80 شاحنة مساعدات عبارة عن 32 طرود غذائية وشاحنات تحمل دقيق وخيام وملابس وأدوات مطبخ بطانيات ومستلزمات طبيه ومستلزمات معيشية.

وأضافت الهيئة انه عبر من خلال كرم أبو سالم 206 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وادوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى 10 شاحنات قطاع خاص بإجمالي عدد شاحنات 294 شاحنة من خلال المعبرين.

وفي سياق آخر سلطت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من هجوم على رفح لدفع النازحين جنوب غزة على الحدود المصرية



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر