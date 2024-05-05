قوافل الأحوال المدنية تستخرج 28 ألف بطاقة رقم قومي ومصدر مميكن

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، والتى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

وقد شملت القوافل نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية)، وأسفرت عن استخراج 8235 بطاقة رقم قومى، و19894 مصدراً مميكناً.

تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 4/5/2024، فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى التتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1102 بطاقة رقم قومى و166 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وقام القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 285 مواطنا ومواطنة.

استقبل المركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" الحالات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 307 مواطنين ومواطنات.

وفى سياق متصل قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد قافلة مُجهزة فنياً ولوجستياً عبارة عن (مركز تكنولوجى مٌتنقل "سيارة مُجهزة") لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بمركز أسوان، وذلك على هامش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.