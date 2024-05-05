ضبط نصف طن رنجة غير صالحة فى حملة بالغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء حملات مكبره بـ ١٢ مركز ومدينة بمحافظة الغربية على كافة المحال التي تبيع اسماك مملحة وخلال المرور قامت مديرية التموين بالغربية بضبط عدد ٥٠ صندوق رنجه غير صالحه للاستهلاك الادمي بداخل احدي مصانع الرنجه، كما تم ضبط عدد ٢٥ كيلو فسيخ أسماك مملحه غير صالحه للاستهلاك الادمي و تحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات متنوعه .

وقام الطب البيطري بضبط ٦٢٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ٥٠٠كجم أسماك رنجه غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،١٢٠ كجم أسماك مملحة ؛ سردين؛ غير صالحة للاستهلاك الادمي ،٨ كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي٢ كجم ،لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا .