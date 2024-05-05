الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سفير مصر في جوبا يلتقي وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان

سفيرنا في جوبا ووزير
سفيرنا في جوبا ووزير الموارد المائية بجنوب السودان

التقي السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، بـ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، بحضور المستشار عمرو يسري.

استعرض عبد القادر التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في مجال الري وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها مصر للكوادر الجنوب سودانية.

من جانبه، أشاد وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني بالتعاون القائم بين البلدين وتأثيره الإيجابي على الأشقاء في جنوب السودان.

كما ناقش الطرفان الترتيبات الجارية المتعلقة بالزيارة المرتقبة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري إلى جنوب السودان.

مواد متعلقة

رؤساء وأعضاء بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج يشاركون في قداس عيد القيامة

مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية

بيان مصر في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية: ثمن دور بنجلاديش لاستضافتهم أكثر من مليون لاجيء

وزير الخارجية يشكر نظيرته الإندونيسية لموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية

تدشين برامج مشتركة بين مصر وباكستان لمواجهة الفكر المتطرف

وزير الخارجية: نسعى لحل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره السوداني

الجريدة الورقية