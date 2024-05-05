سفير مصر في جوبا يلتقي وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان

التقي السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، بـ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، بحضور المستشار عمرو يسري.

استعرض عبد القادر التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في مجال الري وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها مصر للكوادر الجنوب سودانية.

من جانبه، أشاد وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني بالتعاون القائم بين البلدين وتأثيره الإيجابي على الأشقاء في جنوب السودان.

كما ناقش الطرفان الترتيبات الجارية المتعلقة بالزيارة المرتقبة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري إلى جنوب السودان.