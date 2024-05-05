لقيت فتاة مصرعها ،سحبتها ماكينة دريس القمح في قرية بمركز العياط بمحافظة الجيزة ، كما أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة فتاة لفتاة، ، ولم تتهم الأسرة أحد في وفاته.

مصرع فتاة سحبتها ماكينة "دريس القمح" بالعياط

وكما صرحت النيابة بدفن الجثة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول وإصابتها بإصابات خطيرة ثم وفاتها قبل إسعافها.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، مما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ماتوا بحثا عن المساخيط .. مصرع 3 أشخاص داخل مغارة جبلية بالوادي الجديد

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم ، داخل مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وذلك بحثا عن الاثار وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع كل من محمد.ر.ع، 38 عامًا، من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أشرف.م.ع.ب، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، وذلك بسبب سقوطهم في نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور الفرافرة – ديروط، خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

وجرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مهندس يحاول اختطاف فتاة والأخيرة تلقي بنفسها من السيارة بصحراوي كرداسة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز مهندس حاول اختطاف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بسيارته والتعدي عليها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة، ما دفعها للإلقاء بنفسها من السيارة هربا منه ، 24 ساعة لحين ورود تحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس حاول خطف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية داخل سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة .