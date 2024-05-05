رئيس أزهر سوهاج يقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

ترأس الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وفدًا أزهريًّا ضم فضيلة الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام الوعظ والفتوى بسوهاج، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية، والدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، ولدى وصول وفد المحافظة ومديرية الأمن ومنطقة سوهاج الأزهرية كان في استقبالهم نيافة الأنبا باخوم وقيادات المطرانية بسوهاج فى جو ممتلئ بالود والترحيب.



وكان فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، قد رافق اليوم الأحد، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين بمناسبة عيد القيامة.



وخلال جولته بالمطرانيات، قدم رئيس منطقة سوهاج الأزهرية تهنئة الأزهر الشريف بسوهاج للإخوة المسيحيين، معربًا عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة كما أكد فضيلته أهمية اللقاءات التي تجمع بين شركاء الوطن، دعمًا لروح التشارك واللحمة الوطنية والنسيج المترابط بين أبناء الوطن.



وأبدت قيادات الكنائس سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين الدور المهم الذى تتعاون فيه الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية بجميع عناصرها، انطلاقًا من الأخوة الوطنية ومتانة العلاقات وصدقها بين المطرانيات والمنطقة الأزهرية ودورها في إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي تحث على التعاون واحترام التنوع، وأهميتها في التصدي للقيم الشاذة الغريبة على مجتمعنا المصري، متمنين في نهاية اللقاء أن يعيد الله هذا العيد على مصرنا الحبيبة بكل الخير والمحبة.



وحرصا من الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية على تقديم التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين في مختلف مراكز المحافظة، أناب فضيلته مديري الإدارات الأزهرية لتقديم تهنئة الأزهر بسوهاج للمطرانيات الفرعية بالمراكز والمدن.