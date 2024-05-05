على طريقة فتاة الشروق.. مهندس يحاول اختطاف فتاة والأخيرة تلقي بنفسها من السيارة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز مهندس حاول اختطاف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بسيارته والتعدي عليها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة، ما دفعها للإلقاء بنفسها من السيارة هربا منه ، 24 ساعة لحين ورود تحريات حول الواقعة.

مهندس يحاول اختطاف فتاة والأخيرة تلقي بنفسها من السيارة بصحراوي كرداسة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس حاول خطف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية داخل سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة 22 عاما، حررت محضرا ضد شاب، 30 عاما، تعرفت عليه عن طريق التواصل الاجتماعي منذ شهر واتفقوا على التقابل في كافية للتعرف علي بعضهما أكثر.

وعقب انصرافهما استقلت المجني عليها معه سيارته وفي أثناء ذلك حاول التحرش بها على الطريق إلا أنها رفضت فقام بالتعدي عليها وضربها مما تسبب في إصابتها وقامت بالقفز من السيارة، وقام المتهم بسرقة حقيبتها وهاتفها، ولاذ بالفرار

وبينت التحريات أن المتهم مهندس ميكانيكا، وأنه حاول اختطف الفتاة والتعدي عليها، وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكاب الواقعة وأنه بعد قفز الفتاة من السيارة تخلص من هاتفها حقيبتها الخاصة بنفس الطريق حيث عثرت أجهزة الأمن على الهاتف محطم بالكامل كما تم العثور على الحقيبة بجانب الطريق.

التحقيقات مع مدرب جيم في واقعة مقتل سيدة على يد العمرانية

تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2495 لسنة 2024 بواقعة مقتل سيدة على يد طليق ابنتها محمد.س والمعرف إعلاميا بمدرب جيم العمرانية، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لرفضها عودته لطليقته التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر كانت علي علاقة به، لينهي الأخير حياتها داخل شقتها ويتركها غارقة بدمائها ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن مدرب الجيم المتهم بقتل حماته بالعمرانية كان تزوج من ابنة المجنى عليها وتدعى شيماء شحاته وحدث بينهما خلافات أسرية لشكوكه في سلوكها وأنها على علاقه عاطفيه بأحد الأشخاص فحدث بينهما خلافات الا أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليها لمحاوله حل تلك الخلافات الأسرية وارجاع طليقته.

وأضافت التحقيقات، بواقعة مقتل سيدة علي يد مدرب جيم بالعمرانية، أن الشقة كانت مفتوحة فقام بدخول الي الشقة، وتقابل مع المجنى عليها وكانت بمفردها وصار بينهم حديث وعتاب محاوله منه لإرجاع طليقته لعصمته مره أخرى وأثناء ذلك حدث بينهم مشادة كلامية، فقام بالتعدي عليها بالضرب فسقطت أرضا على ظهرها بدورة المياه.

وتابعت التحقيقات في واقعة قاتل حماته، أن المجني عليها استغاثت بالجيران فقام على الفور بأخذ سكين من المطبخ وسدد لها ضربه طعنيه في منتصف الرقبة وأخرى قطعيه أسفل الذقن من الجهة اليسرى قاصدا إزهاق روحها، ثم تركها تنزف حتى أن تأكد أنها فارقت الحياة، وقام بارتداء عباءة خاصة بالمجنى عليها وإيشارب على رأسه محاولا التخفي أثناء خروجه من مسكن المجنى عليها، وعقب خروجه من العقار وابتعاده عن المنطقة محل سكن المجنى عليها قام بخلع تلك الملابس الخاصة بالمجنى عليها وألقاها بالطريق العام.