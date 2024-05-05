الإسكندرية: انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

احتفالاً بعيد القيامة المجيد، قامت اليوم الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بمتابعة سير العمل بفرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس بالمحافظة و كنا قامت بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط خلال الاحتفالات.

فرق التأمين الطبي..

وقد أكدت وكيل صحة الإسكندرية، أن فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة مستمرة في تقديم الخدمات منذ أمس السبت ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى انتهاء الاحتفالات بجميع الكنائس بالمحافظة للاطمئنان على صحة المترددين و توفير مختلف الخدمات الطبية .



و تنتشر العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف و صرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة



المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة..

بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض مجاناً حيث يتم تفعيل مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كما تتواجد ايضاً العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص و المشورة بالمجان

وهذا بالإضافة لفرق التثقيف الصحي المنتشرة لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة و الرد على جميع التساؤلات و الاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية

وكذلك فرق الإعلام و التربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة و جميع القضايا التي تخص المرأة .

و في سياق متصل أكدت ندا أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد و شم النسيم ابتدءًا من اليوم الخميس الموافق ٢ مايو و حتى الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤

وقد وجهت سيادتها بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الاخوة الاقباط و بالأماكن العامة و المتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم .

تكليف مديرى المناطق و الادارات الطبية..

كما تم تكليف مديرى المناطق و الادارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة و التأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات بالمستشفيات و الوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع و توافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة وأوضحت ايضاً ان خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ

كما شددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة و المدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد ، كما أكدت سيادتها على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين و المتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.

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