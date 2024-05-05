الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. مميزات الكارت

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الهمم، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني.

الخطوات:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "بحث".

سيظهر لك بيان بحالة طلبك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الخطوات:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكروت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "بحث".

سيظهر لك بيان بنتيجة الكشف الطبي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

الحصول على معاش تكافلي

الحصول على رعاية صحية مجانية

الحصول على فرص عمل

الحصول على خدمات تعليمية

الحصول على خدمات تأهيلية

الحصول على تسهيلات في المواصلات

الحصول على خدمات ترفيهية

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين عبر الهاتف

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر تطبيق معاقين من خلال إنشاء حساب وتسجيل الدخول وكتابة الرقم القومي وأخيرًا الضغط على استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.