امرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحبس عاطلين لاتهامهم بقتل عامل بطعنات متفرقة بالجسد وإلقاء الجثة بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

قرار جديد في واقعة مقتل عامل علي يد عاطلين في القناطر الخيرية

وكانت قد كشفت مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، غموض العثور على جثة عامل ملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قام بطعن المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات بينهم وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف وألقى القبض على المتهمان وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، بورود معلومات للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

قرار جديد بشأن انتشال جثة شاب لقي مصرعه بترعه الإسماعيلية بالخانكة

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية، بايداع جثة شاب مجهول الهوية، لقي مصرعه في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ،بمحافظة القليوبية، الي مشرحة مستشفى الصحة النفسية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة للتوصل لأهليته، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى لعمليات النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان، ونقله بمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدى كافة ملابسه، وعثر عليها بواسطة الأهالى بالمنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة سكنية بقليوب

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق نشب أعلى سطح عقار وشقة سكنية بمنطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، كما انتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة قليوب، بنشوب حريق أعلي سطح عقار وشقة سكنية، بدائرة مركز شرطة قليوب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق، وسيارة اسعاف وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق اعلي سطح عقار بغية حمام وامتدد الحريق إلي شقة سكنية بنفس العقار ثم إلي سطح عقار آخر يوجد به مخلفات، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.