رئيس جامعة قناة السويس يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنياً أن يُعيده الله على سيادته وجميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم السبت 4 مايو - بزيارة كنائس محافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وتابع الدكتور ناصر مندور أننا جميعاً ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا، ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن، والعمل من أجله، لافتاً إلى أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة، لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وطلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" بإشراف الدكتور محمد الباز منسق الأسرة، والطالب محمد شريف رائد الأسرة بالجامعة.

كما شارك في تقديم التهنئة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأت الزيارات الكنائسيه - بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، خلالها قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.



تلا ذلك زيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك "الكنيسة الفرنساوي"، حيث جدد "مندور" التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم رئيس الجامعة جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية؛ لتقديم التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد القيامة المجيد.